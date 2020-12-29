موعد طرح ألبوم محمد حماقي الجدي.. (تفاصيل)

كشف الفنان محمد حماقي، عن موعد طرح ألبومه الجديد، وذلك في أحد لقاءاته التليفزيونية في إحدى البرامج الفنية الشهيرة.

صرح حماقي بأن صيف عام 2021 سيشهد صدور ألبومه الجديد، بعد تأجيل طرحه في العام الجاري بسبب كورونا وظروفها الاستثنائية على مستوى العالم، فرأى أن من الصعب إصدار أي أعمال موسيقية وغنائية وسط هذه الظروف الصعبة.

موعد ألبوم محمد حماقي الجديد

وأضاف أنه لن يكون عدد الأغاني 20 أغنية كما حدث في أحدث ألبوماته "كل يوم من ده"، إذ إنه سيعود

إلى معدل عدد أغانيه الطبيعي من 12 لـ 15، كما حدث في ألبوم "عمره مايغيب"، الذي طرحه عام 2015.

اقرأ أيضًا..31 ديسمبر..حفل غنائي لـ محمد حماقي على "تيك توك"

وكانت آخر ألبومات حماقي"كل يوم من ده" الذي طرحه في يناير 2019، وضم 20 أغنية، وهو كم غنائي كبير يقوم به للمرة الأولى في مسيرته الفنية، ومنهم "يزلزل، صور، ياغربة، قدام الناس، بقيت معاه، راسمك في

خيالي، واعمل ايه، خدني إليك، عيوني سهرانة".

تفاصيل ألبوم محمد حماقي 2021

وكانت آخر إصداراته الغنائية المنفردة من خلال أغنية "هو ده حبيبي"، التي طرحها خلال أغسطس الماضي، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 8 مليون مشاهدة، من كلمات: تركي آل الشيخ، ألحان: عمرو مصطفى، توزيع:ريهاب.

إضافة إلى حفله الغنائي في دبي، الذي أحياه الأسبوع الماضي خلال الاحتفالات برأس السنة، حيث أحيا الأسبوع الماضي حفل جماهيري في إحدى المناطق التبرفيهية الشهيرة في دبي، وشهد الحفل تفاعل جماهيري كبير بالرغم من قلة عدد الحضور تطبيقا للإجراءات الوقائية ضد كورونا والتباعد الاجتماعي، وقدم حماقي وصلته الغنائية على مدار الساعة ونصف تقريبا.

شاهد الفيديو من هنا