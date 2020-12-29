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(بالكمامة) ..أنغام تستعد لحفلها الغنائي في الإمارات

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شاركت الفنانة أنغام، صور جديدة لها من رحلتها إلى دبي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الجتماعي "فيسبوك".

 

نشرت أنغام الصورة من داخل الطيارة، مرتدية الكمامة، وعلقت عليها قائلة:"كل سنة وانتم طيبين".

 

تستعد أنغام لحفلها الغنائي يوم الخميس الجاري، في مارة الشارقة بمدرج خورفكان، وسط أجراءات وقائية مشددة ضد ، والحرص على توفير وسائل التعقيم للحفاظ

على سلامة الحضور.

 

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 طرحت أنغام أخيرا ألبومها الخليجي "مزح"، الذي ضم  15 أغنية، منها: مزح، غريب، لا تستغرب، آخر لقا،لايقين، اسمك حبيبي، هنا وهناك، مع عدد من كبار صُنّاع الأغنية الخليجية، من الشعراء: الشاعر بدربن عبدالمحسن،

عبدالرحمن بن مساعد،تركي آل الشيخ، الجادل، قوس، والألحان من نصيب: سهم، صادق الشاعر.

 

إضافة إلى أغنية "بحبك وبرتاحلك"، التي حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:صابر كمال، ألحان: إيهاب عبدالواحد، توزيع:تميم.

 

 كانت آخر حفلاتها الجماهيرية، خلال سبتمبر الماضي في ضمن  فعاليات اليوم الوطني السعودي، إذ قدمت باقة غنائية متنوعة بين المصري والخليجي، وتم إذاعة الحفل "أون لاين"، بعد إلغاء الحضور الجماهيري، تطبيقا للإجراءات الوقائية ضد كورونا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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