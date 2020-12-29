سوسن بدر تنعى المخرج حاتم علي

قدمت الفنانة سوسن بدر واجب العزاء في المخرج الراحل حاتم علي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت سوسن صورة للراحل، وعلقت عليها قائلة: "البقاء لله.. المخرج الموهوب المحترم حاتم علي.. خبر صعب جداً.. الله يرحمه".

رحل عن عالمنا المخرج حاتم علي، صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ58 عاماً، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

من أشهر أعمال حاتم علي مسلسلات "أهو

دا اللي صار، كأنه إمبارح، أهل الغرام، تحت الأرض، حجر جهنم"، وكانت أولى مسلسلاته المصرية "تحت الأرض" الذي تم عرضه عام 2014، وكان أول بطولة مطلقة للفنان أمير كرارة، وتلاها مسلسلا "حجر جهنم، أهو ده اللي صار".

بدأ حاتم حياته الفنية كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية التي

جسد شخصيات مختلفة، تتنوع بين الأدوار التاريخية والبدوية إلى الشخصيات المعاصرة بأنماط متعددة. وله لوحات كوميدية مع الفنان ياسر العظمة.

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توجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينات، حيث قدم عددًا كبيرًا من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعددًا من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة متقدمة قدم مجموعة من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية ومن أهم ما قدمه مسلسل الزير سالم، الذي يُعد نقطة تحول في مسيرة هذا الفنان. كذلك الرباعية الأندلسية. وقد تم دبلجة مسلسله صلاح الدين الأيوبي، وعرضه في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال.