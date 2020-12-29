وفاة المخرج السوري حاتم علي بأزمة قلبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي، الثلاثاء، المخرج السوري الكبير حاتم علي في مصر بأزمة قلبية عن عمر ناهز 58 عاما.
ومن أشهر أعمال المخرج حاتم علي مسلسلات "عمر" و"صلاح الدين الأيوبي" و"أهو دا اللي صار"، و"كأنه إمبارح"، و"أهل الغرام"، و"تحت الأرض"، و"حجر جهنم" و"الزير سالم".
وبدأ المخرج السوري الراحل، الذي ولد عام 1962، حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة.
وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق قسم التمثيل 1986.
وتوجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينيات، حيث قدم عددا كبيرا من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة، وعددا من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة متقدمة قدم مجموعة مهمة من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية، ومن أهم ما قدمه مسلسل "الزير سالم" الذي يُعد نقطة تحول في مسيرته.
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