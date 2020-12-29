رحيل المخرج السوري حاتم علي

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ايلاف من القاهرة: توفي اليوم الثلاثاء، المخرج السوري، حاتم علي، عن عمر ناهز 58 عاما، عقب إصابته بأزمة قلبية مفاجئة في القاهرة.

المخرج الراحل ترك بصمات كبيرة ولا تنسى في الدراما السورية والمصرية، والعربية بشكل عام، فقد اشتهر بإخراجه لثلاثية الأندلس ( صقر قريش، ربيع قرطبة، ملوك الطوائف) والتغيريبة الفلسطينة ومسلسل "الملك فاروق" الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا وقت عرضه في مصر والعالم العربي.

كما أخرج مسلسل "عمر" الذي يعد من أضخم الإنتاجات العربية في صعيد الدراما وروى سيرة عمر بن الخطاب، وكان هذه أول يسمح فيها بتجسيد شخصية الصحابة في الأعمال التلفزيونية.

وبدأ حاتم علي مسيرته في عالم الإخراج في منتصف التسعينات من القرن الماضي ،و كان علي بدأ حياته الفنية كممثل حيث ظهر في المسلسل السوري "دائرة النار" و ( الخشخاش ) و ( الزاحفون ) ، ليظهر بعدها في العديد من الأدوار الاجتماعية والتاريخية والكوميدية.

ومن أعماله التي تركت تأثيرا لا ينسى عند الجمهور العربي، المسلسل التاريخي" الزير سالم" والذي اطلق العنان لظهور نجوم سوريين على الصعيد العربي مثل تيم حسن ، قصي خولي ، باسل خياط إضافة لعدد من المخرجين كالليث حجو والمثنى صبح .

المخرج له العديد من الأعمال السينمائية مثل الليل الطويل وفيلم سيلينا وفيلم العشاق .