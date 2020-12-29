شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تشارك جمهورها بصورة من الطائرة فى طريقها للإمارات لإحياء حفل رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة أنغام متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها داخل الطائرة خلال استعدادها للسفر إلى الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام"، لإحياء حفل رأس السنة بعد غد الخميس 31 ديسمبر الجاري، في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، مع النجم الإماراتي حسين الجسمي.



أنغام

ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد من الجاليات العربية وجمهور أنغام فى دبى، وتقدم عددا من أغانيها القديمة وأغانى ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا"، ومنها "سيدى وصالك، طول ما أنت بعيد، عرفها بيا، عمرى معاك، اتجاه واحد، جنبك مكانى، حتة ناقصة، أكتب لك تعهد، النهاية، ياريتك فاهمنى بقول نسياك".

وكانت النجمة أنغام قد طرحت مؤخرا ألبومها الخليجى "مزح"، الذى تعاونت فيه مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين ومنهم، "سهم" و"صادق الشاعر"، ومن الشعراء، الأمير بدر بن عبد المحسن الذى يقدم أغنية "مزح" من ألحان "صادق الشاعر"، والشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، والذى شارك فى الألبوم بـ 5 أغنيات وهى: "أناني"، "طاولة" من ألحان "صادق الشاعر" وثلاثة أعمال أخرى وهى "ثلاث حروف، آخر لقاء ، تسلم يدينه" من ألحان "سهم".

وكانت أنغام، قد شاركت عبر حسابها بموقع تويتر، "فيديو" كواليس تصوير أغاني ألبومها الأخير مزح التى أدته باللهجة الخليجية، ونال إعجاب جمهورها على السوشيال ميديا، وحقق نجاحًا كبيرًا وكتبت أنغام، قائلة: "كواليس تصوير ألبوم مزح الجزء الأول".