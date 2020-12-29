شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش وأكرم حسنى ينعيان المخرج الراحل حاتم على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء فى وفاة المخرج السورى حاتم على، الذى وافته المنية عن عمر يناهز 58 عاماً، بعد أن ترك العديد من الأعمال المميزة والتاريخية التي اشتهر بها في الدراما العربية.



كندة علوش

وكتبت الفنانة كندة علوش عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعى تويتر، "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أما حجم الألم والخسارة فلا يقاس بالكلمات.. ولا يقدر على استيعابه العقل.. وداعاً للمبدع الرائع والصديق المحترم الخلوق حاتم علي عزائي للصديقة الغالية دلع الرحبي ولأبنائه عمرو وغزل وغالية".



اكرم حسنى

بينما كتب الفنان أكرم حسنى عبر حسابة على تويتر:"المخرج حاتم علي في ذمة الله، ربنا يرحمه ويصبر أهله وحبايبه".

بدأ حاتم على حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، بينما بدأ حاتم على مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية والشخصيات المعاصرة.

وقدم حاتم على عددًا من المسلسلات في الدراما المصرية حيث بدأها بـ"تحت الأرض" الذى خاص به أمير كرارة أولى بطولاته المطلقة في الدراما عام 2014، وبعدها أخرج مسلسل "حجر جهنم" بطولة إياد نصار وكندة علوش وشيرين رضا وأروى جودة، و"كأنه امبارح" بطولة رانيا يوسف وأحمد وفيق، وأخيراً "أهو دا اللى صار" بطولة روبى وأحمد داود ومحمد فراج.