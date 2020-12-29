شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تنعى المخرج حاتم على: وداعا الفنان العربى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النجمة هند صبرى المخرج الكبير حاتم علي على صفحة التواصل الاجتماعى تويتروعلقت قائلة : فقدنا مخرج عربى كبير وهو في قمة عطائه وداعا الفنان العربى الكبير حاتم على خالص العزاء لابنائه وأسرته الكبيرة والفن العربى كله .





وكشف عزوز عادل عضو مجلس نقابة الممثلين في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" أن جثمان المخرج السوري الراحل حاتم علي متواجد في أحد فنادق القاهرة المطلة علي كورنيش النيل، وأن هناك عدد من صناع مسلسله الجديد بجواره للانتهاء من الإجراءات اللازمة الخاصة بالدفن، مؤكدا أنه حتي الأن غير معروف ما إذا كان سيدفن جثمان الراحل في مصر أو سيكون لأسرته رأي أخر.

بدأ حاتم على حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهوعضو في نقابة الفنانين في سوريا، بينما بدأ حاتم على مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النارعام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية.

توجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينيات، وقدم عددا كبيرا من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدد من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة لاحقة قدم عددا كبيرا من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية ومن أهم ما قدمه مسلسل "الزير سالم" والذي يُعد نقطة تحول في مسيرته، وكذلك الرباعية الأندلسية، وقد دُبلج مسلسله "صلاح الدين الأيوبي" إلى عدد من اللغات وعُرض في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال وغيرها، وأيضاً "صقر قريش" عام 2002 و"ربيع قرطبة" 2003، و"ملوك الطوائف" عام 2005، و"الملك فاروق" عام 2007 ، و"عمر" عام 2012.

وقدم حاتم على عددًا من المسلسلات في الدراما المصرية حيث بدأها بـ"تحت الأرض" الذى خاص به أمير كرارة أولى بطولاته المطلقة في الدراما عام 2014، وبعدها أخرج مسلسل "حجر جهنم" بطولة إياد نصار وكندة علوش وشيرين رضا وأروى جودة، و"كأنه امبارح".