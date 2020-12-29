شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى فى جلسة تصوير مختلفة على غلاف إحدى المجلات .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت النجمة منى زكى لجلسة تصوير جديدة، تظهر بها بشكل وإطلالة مختلفة على غلاف إحدى المجلات الفنية، حيث اختارت الظهور بميك أب قوي للعيون وتسريحة شعرغير معتادة عليها، وارتدت فى إحدى الصور فستانا أحمر والصورة الأخرى فستانا وغطاء للرأس يشبه الشبكة، حيث نشرت صور منها عبر خاصية ستورى بحسابها الرسمى بموقع "انستجرام".



مني زكي

وقالت منى زكى فى حوارها مع المجلة، "لا ينقص الفنانة العربية الخبرة والجماهيرية إنّما هذا الأمر عائد للمنتج، فنحن كممثلات لا ينقصنا شيء إنّما ينقصنا المنتج الذى يتحلّى بالشجاعة لإعطاء دور البطولة للمرأة، وهذا يشعرنى بالظلم مثلى مثل باقى الفنانات المتفوّقات والناجحات".



صورة أخري



مني زكي

وما زال فيلم "الصندوق الأسود" بطولة النجمة منى زكى يحقق أرقامًا جديدة فى شباك التذاكر، حيث حقق الخميس الماضى 37,806 ألف جنيه، لتقترب إيراداته من 8 ملايين جنيه منذ طرحه فى السينمات يوم 28 أكتوبر الماضى، والفيلم يعيد منى زكى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمها آخر أفلامها "من 30 سنة" مع أحمد السقا ونور وميرفت أمين وشريف منير.

يذكر أن فيلم "الصندوق الأسود" من بطولة منى زكى ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.