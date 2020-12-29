شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عبد العزيز:لم يتم الاستقرار على مكان دفن جثمان حاتم علي فى مصر أو سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، لـ"الخليج 365"، إن المخرج السوري حاتم علي توفي في أحد الفنادق المطلة علي الكورنيش في حى الزمالك بالقاهرة، ومن المتوقع أن جثمانه سيسافرإلي سوريا لدفنه هناك، ولكن حتي الأن ليس هناك معلومة مؤكده ما إذا كان سيتم هنا في مصر أم سيسافر إلي سوريا.

وبدأ حاتم على حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، بينما بدأ حاتم على مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية.

توجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينيات، وقدم عددًا كبيرًا من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدد من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة لاحقة قدم عددا كبيرا من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية ومن أهم ما قدمه مسلسل "الزير سالم" والذي يُعد نقطة تحول في مسيرته، وكذلك الرباعية الأندلسية، وقد دُبلج مسلسله "صلاح الدين الأيوبي" إلى عدد من اللغات وعُرض في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال وغيرها، وأيضاً "صقر قريش" عام 2002 و"ربيع قرطبة" 2003، و"ملوك الطوائف" عام 2005، و"الملك فاروق" عام 2007 ، و"عمر" عام 2012.

وقدم حاتم على عددًا من المسلسلات في الدراما المصرية حيث بدأها بـ"تحت الأرض" الذى خاص به أمير كرارة أولى بطولاته المطلقة في الدراما عام 2014، وبعدها أخرج مسلسل "حجر جهنم" ، و"كأنه امبارح".