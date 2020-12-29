شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أخر صورة للمخرج السورى حاتم على قبل أسابيع من وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدوال عدد من راود مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للمخرج السوري الراحل حاتم علي، داخل إحدي فنادق القاهرة، وهي آخر صورة يظهر فيها حاتم، ونشرت الصورة الناقدة الفلسطينية علا الشيخ علي حسابها بموقع فيس بوك، يوم 3 ديسمبر بالتزامن مع مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي ليتداولها رواد الفيس بوك بعد انتشار خبر وفاته المفاجئة .

وكشف عزوز عادل عضو مجلس نقابة الممثلين لـ"الخليج 365" أن جثمان المخرج السوري الراحل حاتم علي متواجد في أحد فنادق القاهرة المطلة علي الكورنيش، وأن هناك عدد من صناع مسلسله الجديد بجواره للانتهاء من الإجراءات اللازمة الخاصة بالدفن، مؤكدا أنه حتي الأن غير معروف ما إذا كان سيدفن جثمان الراحل في مصر أو سيكون لأسرته رأي أخر.



المخرج حاتم علي

وبدأ حاتم على حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، بينما بدأ حاتم على مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية.

توجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينيات، وقدم عددا كبيرا من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدد من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة لاحقة قدم عددا كبيرا من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية ومن أهم ما قدمه مسلسل "الزير سالم" والذي يُعد نقطة تحول في مسيرته، وكذلك الرباعية الأندلسية، وقد دُبلج مسلسله "صلاح الدين الأيوبي" إلى عدد من اللغات وعُرض في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال وغيرها، وأيضاً "صقر قريش" عام 2002 و"ربيع قرطبة" 2003، و"ملوك الطوائف" عام 2005، و"الملك فاروق" عام 2007 ، و"عمر" عام 2012.

وقدم حاتم على عددًا من المسلسلات في الدراما المصرية حيث بدأها بـ"تحت الأرض" الذى خاص به أمير كرارة أولى بطولاته المطلقة في الدراما عام 2014، وبعدها أخرج مسلسل "حجر جهنم" بطولة إياد نصار وكندة علوش وشيرين رضا وأروى جودة، و"كأنه امبارح".