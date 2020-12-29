شكرا لقرائتكم خبر عن بعد احتفالها بالكريسماس مع عائلة حديد.. دوا ليبا تخطف الأنظار بفستان مثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية دوا ليبا على قضاء عطلة الاحتفال بالكريسماس مع صديقها السوبر موديل أنور حديد وعائلته الشهيرة فى ولاية بنسلفانيا.

قررت دوا ليبا أن تستعرض جمالها وإطلالتها المميزة المفعمة بالحيوية فى صور جديدة من احتفالات الكريسماس التقطتها دوا بطريقة الـ " selfie mirror " ونشرتها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " و التى تضم أكثر من 57.7 مليون شخص .

ظهرت النجمة البالغة من العمر ( 25 عاما ) وهى ترتدى فستان قصير ذو تصميم مثير بإحدى درجات اللون الوردى وهو التصميم الذى خطف أذهان قطاع كبير من المعنيين بالأزياء والموضة حول العالم .

اختارت دوا ليبا فستانها من مجموعة تصميمات " Poster Girl " وسعره 89 جنيهًا إسترلينيا فقط، و لكى تكمل إطلالتها الساحرة اختارت دوا ليبا ارتداء حذاء ذو كعب عالى متداخل الألوان أبرز رقى إطلالتها .



دوا ليبا دوا ليبا

يذكر أن دوا ليبا أبهرت مؤخرا متابعى برنامج "Saturday Night Live" حيث قدمت خلال الحلقة أغنيتين من أجمل الأعمال الغنائية التى قدمتها النجمة الشهيرة خلال عام 2020، وجاء ظهور دوا ليبا بعد أكثر من عامين من ظهورها الأول فى هذا البرنامج الشهير، وحسب موقع "ام ان أى" كان من المقرر أن تظهر المغنية دوا ليبا فى الأصل بهذا البرنامج فى شهر مارس الماضى وذلك لدعم ألبومها الأخير الذى حمل عنوان "Future Nostalgia"، وذلك قبل توقف التسجيل بسبب تفشى جائحة فيروس كورونا.

وقدمت دوا ليبا أغنية "Don’t Start Now" التى حققت نجاحا مذهلا منذ إطلاقها، كما قدمت أغنية "Levitating" التى قدمتها دوا ليبا عدة مرات بـ "ريميكسات" مختلفة .