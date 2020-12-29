شكرا لقرائتكم خبر عن "الأسود يليق بك".. نور تتألق بجلسة تصوير جديدة بعد نجاح "جمال الحريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت النجمة نور اللبنانية لجلسة تصوير جديدة، ظهرت بها ببدلة باللون الأسود، وتسريحة شعر بسيطة، ونشرت عدة صور منها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وذلك بعد نجاح الحلقات الأولى لمسلسلها الجديد "جمال الحريم"، ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي.



نور

وقالت النجمة اللبنانية نور، فى حوارها مع الزميل على الكشوطى على تليفزيون الخليج 365، إن مسلسل "جمال الحريم أعادها للعمل مع النجم خالد سليم بعد غياب 17 سنة من عملها معه فى فيلم سنة أولى نصب فى عام 2003، وأشارت نورإلى أن فترة الغياب لم تكن متعمدة ولكنه نصيب.



نور اللبنانية



صورة أخري لنور

وأضافت نورأن خالد سليم يقدم شخصية يوسف وهى شخصية مختلفة، وهو فنان محترم والعمل معه ممتع ويقدم عددا من الأناشيد، وأوضحت نور أن الحلقات القادمة من المسلسل ستشهد صراعا بين النور والظلام من خلال شخصيات المسلسل الدرامية.

يحقق مسلسل "جمال الحريم" نسب مشاهدة عالية على قناة DMCويتصدر تريند "جوجل" عقب انتهاء كل حلقة، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبدالله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة الثامنة مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة إلا ربع عصرا، ويذاع على قناة أم بى سى 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا، وتدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة، حيث تتعرض البطلة وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت وتتوالى الأحداث.