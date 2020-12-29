شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا النص الحلو فى حياة أشرف زكى × صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، رئيس أكاديمية الفنون، اليوم الثلاثاء حيث أنه من مواليد 29 ديسمبر 1960ويزخر مشواره سواء الفنى والعملى العديد من النجاحات التى استطاع تحقيقها على مستوى التمثيل أو إدارة نقابة الممثلين، وعلى الرغم من نجاحاته ومشاغله التي لا حصر لها، توجد من تقف وراءه وتدعمه و تسانده فى جميع خطواته هى زوجته الفنانة روجينا النص الحلو في حياة أشرف زكى، وتعد علاقته بزوجته من أكثر الثنائيات الفنية نجاحًا .



روجينا و أشرف زكى روجينا و أشرف زكى

فالثنائي يكشفان دائما عن حبهما الممتد منذ سنوات كثيرة وبداية قصة حبهما التى بدأت من أول نظرة أثناء دراسة روجينا فى المعهد العالى للفنون المسرحية، حيث أسرد أشرف زكى في برنامج " صاحبة السعادة" للنجمة إسعاد يونس، قصة حبه لروجينا، وقال:" شوفتها جميلة ومؤدبة وبنت ناس وحلوة وأول ما شوفتها قولت هتجوزها وبعد ما اتعرفت عليها قولتلها هروح أعمل عمرة وارجع أتقدم ليكِ عالطول، وبعد ما رجعت من السفر على وقتنا كان مفيش موبايل ومعرفتش أوصل لبيتها لحد ما قلت لصديقتها ووصلتنى ليها، واتفقت مع صحبتها تطلع وتنزلها وفضلت قاعدة عندها ٤ ساعات وقالت لها تعالى نزلينى وأول ما نزلت روجينا لقيتنى فى وشها واتصدمت وقعدت أتكلم معاها فى العربية أنى عاوز اتجوزها وحطيت خطة لحياتنا واتجوزنا و بدأنا خطوة بخطوة مع بعض".



أشرف زكى و روجينا أشرف زكى و روجينا

كما أكد أشرف زكى خلال برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدى، " أن زوجته روجينا رفيقة الكفاح و حب عمره و دائما تسانده، حيث قال :"روجينا رفيقة الكفاح فى كل حاجة، قعدت نقيب 5 سنين روجينا قعدت فى البيت 4 سنين عندها محطة مهمة فى حياتها هي مسلسل مع سبق الإصرار والفضل يعود لمحمد سامى والكاتب أيمن سلامة".



أشرف زكى و روجينا أشرف زكى و روجينا



أشرف و روجينا أشرف و روجينا

روجينا و أشرف