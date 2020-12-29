"بعت يجيب دكتور ولما وصل لقاه ميت".. تفاصيل وفاة حاتم علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة الممثلين، تفاصيل وفاة المخرج السوري المقيم في مصر حاتم علي عن عمر ناهز 58 عاما.

وقال عادل، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المخرج حاتم علي توفي في فندق مطل على النيل بالقاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، ومازال في هذا الفندق حتى الآن".

وحول سبب وفاة حاتم علي؛ قال: "غالبا بسبب سكتة قلبية، هو تعب فجأة، وبعت يجيب دكتور، وعلى ما جِه الطبيب لقاه توفى وذهبت روحه لخالقها".

وبالنسبة لمكان الوفاة وهل سيُدفن في مصر أو موطنه سوريا؛ قال عادل: "غير معلوم حتى الآن مكان الدفن، ومازلنا في انتظار انتهاء الإجراءات اللازمة".

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أكد خبر وفاة المخرج السوري حاتم علي، موضحا في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تحدث هاتفيا مع الفنان السوري جمال سليمان والذي أكد له خبر وفاة حاتم علي، مضيفا: "سيتم إخبارنا في وقت قادم بمراسم تشييع الجثمان وتقديم واجب العزاء".

المخرج السوري حاتم علي من مواليد 2 يونيو عام 1962، وآخر أعماله مسلسل "أهو ده اللي صار" للنجمة روبي في عام 2019.