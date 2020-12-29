كندة علوش ناعية حاتم علي: حجم الألم والخسارة لا يقاس بالكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعت الفنانة كندة علوش، المخرج السوري الكبير حاتم علي، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 58 عاما.

ونشرت علوش، عدة صور لها مع الراحل، وعلّقت عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أما حجم الألم والخسارة فلا يقاس بالكلمات.. ولا يقدر على استيعابه العقل">

أضافت: "وداعا للمبدع الرائع والصديق المحترم الخلوق والأستاذ حاتم علي.. عزائي للصديقة الغالية دلع الرحبي ولأبنائه (عمرو وغزل وغالية).. ولكل أصدقاء الراحل ومحبيه".

وكان السيناريست عبد الرحيم كمال، أعلن خبر وفاة حاتم علي، ونشر صورة لهما عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. وداعا صديقي وحبيبي الأستاذ حاتم علي المخرج الكبير المهذب الراقي.. في أمان الله ورحمته حبيبي.. من أحزن الأخبار والله ربنا يُقبل عليك بفضله ورضاه".

من أشهر أعمال المخرج حاتم علي في مصر مسلسلات: "كأنه إمبارح"، "تحت الأرض"، و"حجر جهنم" وغيرها.

المخرج السوري حاتم علي من مواليد 2 يونيو عام 1962، وآخر أعماله مسلسل "أهو ده اللي صار" للنجمة روبي في عام 2019.