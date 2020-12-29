ماجي بو غصن ومعتصم النهار ينعيان المخرج حاتم علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى كل من النجمة اللبنانية ماجي بو غصن، والفنان معتصم النهار، المخرج السوري حاتم علي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 58 عاما.

وكتبت "ماجي" عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "كتير بيزعل خبر وفاة المخرج المبدع حاتم علي، خسارة كبيرة وحقيقية، الرحمة لروحه والصبر لعائلته ولكل أهل الفن بسوريا والعالم العربي".

كما نشر الفنان معتصم النهار صورة للراحل حاتم علي، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلّق: "أستاذي، قدوتي، أملي بما تبقى، الرحمة لروحك، خسارة كبيرة، بكرت يا أستاذ، المخرج الكبير حاتم علي في ذمة الله".

وكان السيناريست عبد الرحيم كمال، أعلن خبر وفاة حاتم علي، ونشر صورة لهما عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. وداعا صديقي وحبيبي الأستاذ حاتم علي المخرج الكبير المهذب الراقي.. في أمان الله ورحمته حبيبي.. من أحزن الأخبار والله ربنا يُقبل عليك بفضله ورضاه".

من أشهر أعمال المخرج حاتم علي في مصر مسلسلات: "كأنه إمبارح"، "تحت الأرض"، و"حجر جهنم" وغيرها.

المخرج السوري حاتم علي من مواليد 2 يونيو عام 1962، وآخر أعماله مسلسل "أهو ده اللي صار" للنجمة روبي في عام 2019.