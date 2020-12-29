محمد فؤاد يتعاون مع مطربي المهرجانات بأحدث أغانيه "في الحفلة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
طرح الفنان محمد فؤاد أحدث أغانيه "في الحفلة والساعة 12"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وتشهد الأغنية تعاونه الأول مع مطربي المهرجانات.
وتعاون محمد فؤاد في الأغنية مع مغني المهرجانات دبل زوكش "كمؤلف للكلمات"، وتولى تلحينها علاء فيفتي، وذلك في أولى تجاربه معهما.
وسبق فؤاد للتعاون مع مطربي المهرجانات كل من حمادة هلال، وحكيم، وأحمد سعد، ومي كساب.
الفنان محمد فؤاد كان قد طرح في يوليو الماضي أغنية من كلماته وألحانه، أغنية بعنوان "شكوى إلى الله" بمناسبة الاحتفال بليلة رأس السنة الهجرية.
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