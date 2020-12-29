نبيل الحلفاوي ينعى المخرج حاتم علي بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان نبيل الحلفاوي، المخرج السوري الكبير حاتم علي، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 58 عاما.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "اليوم فقدت الساحة العربية واحدا من أهم وألمع فنانيها، ومن أكثرهم اهتماما بقضاياها وتراثها، ومن أشدهم إخلاص وإتقان لفنه واحترام الجمهور".

أضاف الحلفاوي: "رحم الله المخرج السوري الموهوب حاتم علي الذي أثرى الدراما العربية بأعماله الرائعة".

تابع: "خالص العزاء لأسرته ومحبيه وجمهوره وللفنانين السوريين والعرب".

وكان السيناريست عبد الرحيم كمال، أعلن خبر وفاة حاتم علي، ونشر صورة لهما عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. وداعا صديقي وحبيبي الأستاذ حاتم علي المخرج الكبير المهذب الراقي.. في أمان الله ورحمته حبيبي.. من أحزن الأخبار والله ربنا يُقبل عليك بفضله ورضاه".

من أشهر أعمال المخرج حاتم علي في مصر مسلسلات: "كأنه إمبارح"، "تحت الأرض"، و"حجر جهنم" وغيرها.

المخرج السوري حاتم علي من مواليد 2 يونيو عام 1962، وآخر أعماله مسلسل "أهو ده اللي صار" للنجمة روبي في عام 2019.