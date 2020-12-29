"خبر صدمني".. منة فضالي تنعى المخرج حاتم علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة منة فضالي، عن حزنها الشديد بعد وفاة المخرج السوري حاتم علي، صباح اليوم الثلاثاء.

ونشرت منة صورة الراحل حاتم علي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: " خبر صدمني.. وفاة المخرج السوري العظيم الأستاذ حاتم علي.. كان ليّا الشرف إني اشتغلت معاك أهم وأجمل الأعمال لي قلبي (الملك فاروق)، ومش ناسية إيمانك بي كممثلة، كنت صديق وأخ، كنت فنان راقي، وداعا صديقي الغالي، هتوحشنا".

وكان السيناريست عبد الرحيم كمال، أعلن خبر وفاة حاتم علي، ونشر صورة لهما عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. وداعا صديقي وحبيبي الأستاذ حاتم علي المخرج الكبير المهذب الراقي.. في أمان الله ورحمته حبيبي.. من أحزن الأخبار والله ربنا يُقبل عليك بفضله ورضاه".

من أشهر أعمال المخرج حاتم علي في مصر مسلسلات: "كأنه إمبارح"، "تحت الأرض"، و"حجر جهنم" وغيرها.

المخرج السوري حاتم علي من مواليد 2 يونيو عام 1962، وآخر أعماله مسلسل "أهو ده اللي صار" للنجمة روبي في عام 2019.