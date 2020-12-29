فيديو.. عمرو دياب يطرح ثامن أغاني ألبومه الجديد "عايز أعمل زيك"

طرح الهضبة عمرو دياب، منذ قليل، أغنيته الجديدة "عايز أعمل زيك"، التي ضمن ألبوم "يا أنا يا لاء"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

الأغنية من كلمات: تامر حسين، ألحان: إسلام زكي، توزيع: رامي سمير، وهي ثامن أغنيات ألبوم"يا أنا يا لاء"، وثاني أغانيه الدرامية بعد أغنية "من العشم"، التي حققت نجاحًا استماعيًا كبيرًا فور صدورها.

كانت آخر إصدارات عمرو من الألبوم، أغنية "يا أنا يا لاء"، كلمات: أيمن بهجت قمر، ألحان: محمد يحيى، توزيع: عادل حقي.

استمع إلى أغنية "عايز أعمل زيك"

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يذكر أن دياب طرح 7 أغنيات من ألبومه الجديد "يا أنا يا لاء"، ابتداءً من الجمعة

الماضية، وهي "فاكرني يا حب، بتهزر، من العشم، وأنا معاك، يا دلعو، طبلّ، يا أنا يا لاء".

كانت أحدث ألبومات دياب "سهران" الذي طرحه في مطلع العام الجاري، وضم 16 أغنية، من بينها 12 أغنية جديدة، منها "هايعيش يفتكرني، سهران، مهرجان، يا روقانك، يوم تلات، عم الطبيب، جميلة، جامدة بس"، إضافة إلى 4 أغانٍ تم طرحها في الأشهر الأخيرة من عام 2019، هي "بحبه، يوم تلات، أول يوم في البعد، قدام مرايتها".

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