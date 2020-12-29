قبل حفله بأيام.. حسين الجسمي: الغناء في خورفكان حلم

أعرب الفنان حسين الجسمي عن سعادته للغناء في مدرج "خورفكان" بالشارقة في الإمارات، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق الجسمي على أجواء حفله القادم هناك، قائلاً: "بدعوة شخصية من سيّدي ووالدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حفظه الله، شرّفتني الشارقة باختياري لأكون أوّل من يفتتح الحفلات الجماهيرية على مدرّج خورفكان، وأن أحتفي مع أهلي وعزوتي

وناسي بما شهدته المدينة من مشاريع تطويرية كبيرة، لهذا أعد الجمهور بليلة غنائية استثنائية نسجل فيها معاً تاريخاً جديداً لمسيرة الفن والثقافة في إمارة الشارقة".

سيقام حفل الجسمي بمشاركة الفنانة أنغام، وذلك يوم الخميس الجاري، وذلك ضمن احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، وتم نفاد تذاكر الحفل بعد طرحها بأيام.

يذكر أن الجسمي أحيا أخيراً حفلاً غنائياً الخميس الماضي في دبي، بمشاركة الفنان تامر حسني، وشهد الحفل حضور عدد غفير من جماهيره.

الخميس.. حفل غنائي لأنغام وحسين الجسمي في الإمارات

يذكر أن آخر إصدارات الجسمي كانت من خلال أغنية "لبة العيون"، التي حصدت أكثر من 5 ملايين مشاهدة، الأغنية من كلمات: جنان، ألحان: حسين الجسمي، توزيع: حسام كامل، ويقول مطلعها "لبة العيون اللي سحرها ذبحني ولبة القلوب اللي تِنايَــت من سنين ويا رقة الشوق اللي بلحظة سرقني وعوَّد سنين الغلا ترويلي الحنين شفتك وفَز القلب".