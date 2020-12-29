محمد سليمان عبدالمالك ينعى المخرج حاتم علي

نعى المؤلف محمد سليمان عبدالمالك، المخرج السورى حاتم علي، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، عن عمر ناهز الـ58 عاماً، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

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وكتب "عبدالمالك" عبر صفحته قائلًا: "اليوم تفقد الدراما العربية واحدًا من أهم صناعها لا أنعى لكم الأستاذ "حاتم علي"، فمثله وإن رحلوا بالجسد، تبقى أعمالهم عابرة للزمان وللأجيال، تمنحهم وشم الخلود في قلوبنا التي

حركوها بالشغف والأسئلة والمشاعر".

وتابع: "حاتم علي" قيمة كبيرة وغالية، ربما آن له أن يستريح، ولا نملك اليوم إلا أن نعزي أنفسنا في خسارة فقدانه الأليمة".

وكان المخرج حاتم على بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهو عضو في نقابة

الفنانين في سوريا.

بينما بدأ حاتم على مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية والشخصيات المعاصرة.

توجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينات، قدم عدد كبير من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدد من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة متقدمة قدم مجموعة من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية.

ومن أهم ما قدمه مسلسل الزير سالم والذي يُعد نقطة تحول في مسيرة هذا الفنان. كذلك الرباعية الأندلسية، وقد تم دبلجة مسلسله صلاح الدين الأيوبي وعرضه في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال..