وفاة المخرج السوري حاتم علي

رحل عن عالمنا، منذ قليل، المخرج السورى حاتم علي، وذلك عن عمر ناهز الـ58 عاماً.
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وكان المخرج حاتم علي بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشقعام 1986، قسم التمثيل، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا.
بينما بدأ حاتم على مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بينالأدوار التاريخية والبدوية والشخصيات المعاصرة.
توجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينات، قدم عددًا كبيرًا من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدد من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة متقدمة قدم مجموعة من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية.
ومن أهم ما قدمه مسلسل الزير سالم والذي يُعد نقطة تحول في مسيرة هذا الفنان. كذلك الرباعية الأندلسية، وقد تم دبلجة مسلسله صلاح الدين الأيوبي وعرضه في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال.
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