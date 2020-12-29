أعلن السيناريست عبد الرحيم كمال، عن وفاة المخرج الكبير حاتم علي، عن عمر يناهز الـ58 عاماً، إثر أزمة قلبية مفاجئة وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

نشر عبد الرحيم صورة مع الراحل، وعلق عليها قائلاً:"لا حول ولا قوة الا بالله وداعا صديقي وحبيبي الاستاذ حاتم علي المخرج الكبير المهدب الراقي في امان الله ورحمته حبيبي من احزن الاخبار ولله ربنا يقبل عليك

بفضله ورضاه".

من أشهر أعمال المخرج حاتم علي مسلسلات "أهو دا اللي صار، كأنه إمبارح، أهل الغرام، تحت الأرض، حجر جهنم"، وكانت أولى مسلسلاته المصرية"تحت الأرض" الذي تم عرضه عام 2014، وكان أول بطولة مطلقة للفنان أمير كرارة، وتلااها مسلسلي "حجر جهنم، أهو ده اللي صار".

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بدأ حاتم حياته الفنية كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية التي جسد شخصيات مختلفة، تتنوع بين الأدوار التاريخية والبدوية إلى الشخصيات المعاصرة بأنماط متعددة. وله لوحات كوميدية مع الفنان ياسر العظمة.

توجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينات، حيث قدم عدد كبير من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدد من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة متقدمة قدم مجموعة من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية ومن أهم ما قدمه مسلسل الزير سالم والذي يُعد نقطة تحول في مسيرة هذا الفنان. كذلك الرباعية الأندلسية. وقد تم دبلجة مسلسله صلاح الدين الأيوبي وعرضه في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال.