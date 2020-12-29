وفاة المخرج السوري حاتم علي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 03:16 مساءً - توفي اليوم الثلاثاء المخرج السوري الكبير حاتم علي الذي أبدع في صناعة الدراما السورية كمخرج وممثل.

وفي التفاصيل، قال مصدر أمني في مصر، إن مسؤولي فندق الماريوت عثروا على المخرج السوري حاتم علي، متوفيًا بغرفته، صباح اليوم الثلاثاء، بحسب ما نقله موقع ”القاهرة 24“.

وبحسب ما نقلته ”قناة العربية“، فإن المخرج السوري توفي نتيجة أزمة قلبية.

ولد الممثل حاتم علي في الجولان (2 حزيران 1962)وهو ممثل وكاتب ومخرج سوري. بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة. حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق / قسم التمثيل 1986. متزوج من الكاتبه السورية دلع الرحبي، وله منها ولدان.

من أشهر أعمال المخرج حاتم علي مسلسلات “قلم حمرة” و”عمر”، “أحلام كبيرة”، “الفصول الأربعة”، و”أهو دا اللي صار”، و”كأنه إمبارح”، و”أهل الغرام”، و”تحت الأرض”، و”حجر جهنم” و”الزير سالم”.

بدأ حاتم حياته الفنية كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية التي جسد شخصيات مختلفة، تتنوع بين الادوار التاريخية والبدوية إلى الشخصيات المعاصرة بأنماط متعددة. وله لوحات كوميدية مع الفنان ياسر العظمة. ومع تطوره في العمل واكتسابه الخبرة وصل إلى مستوى يكاد أن يوصف فيه بالفنان الكامل، حيث عمل وراء الكاميرا وأمامها في أعمال ضخمة.

للراحل عدة أعمال سينمائية منها فيلم “العشاق”، وهو فيلم روائي طويل مقتبس عن مسلسل أحلام كبيرة وأنتجته سوريا الدولية للإنتاج الفني عام 2005، وفيلم “شغف” وهو فيلم قصير من إنتاج المؤسسة العامة للسينما.

كما حصل على جائزة أفضل مخرج من مهرجان القاهرة للإعلام العربي عن مسلسل الملك فاروق.

وكذلك فاز بجائزة أفضل مخرج من مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عن فيلم آخر الليل 1996. وكذلك أفضل مخرج من مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون عن مسلسل سفر 1997.

وفاز بذهبية مهرجان البحرين عن مسلسل الزير سالم 2000، وغيرها الكثير من الجوائز.

أدى حاتم علي ادوارا ما زالت عالقة في ذاكرة المشاهدين في عدة أعمال نذكر منها:

الكابوس 1989 – إخراج: مأمون البني

هجرة القلوب إلى القلوب 1990 – إخراج: هيثم حقي

الزاحفون 1990 – إخراج: طلحت حمدي

كهف المغاريب 1991 – إخراج: غسان جبري (دور فايز)

السيرة العربية 1992 – إخراج: غسان جبري

الخشخاش 1992 – إخراج: بسام الملا

قصة حب عادية جدا 1993 – إخراج: محمد عزيزية

أبو كامل الجزء الثاني 1993 – إخراج: علاء الدين كوكش

أحلام مؤجلة 1993 – إخراج: هند ميداني

الجوارح 1994 – إخراج: نجدة إسماعيل أنزور (دور شهاب)

الكاميرا الخفية 1995-إخراج: مأمون البني

العبابيد 1996 – إخراج: بسام الملا

الغريب والنهر 1996 – إخراج: هشام شربتجي

أمانة في أعناقكم 1997 – إخراج: علاء الدين كوكش

بنت الضرة 1997 – إخراج بسام سعد

النصية 1998 إخراج غسان جبري، وسامي جنادي

مرايا 98 – تقمص عدة شخصيات (المسلسل من اخراجه)

الحقد الأبيض 1998- بدور البطولة سامر الزهار إخراج سالم الكردي

مرايا 99 – تقمص عدة شخصيات (المسلسل من اخراجه)

الرجل سين 2000 – إخراج: علاء الدين كوكش

قوس قزح 2001 – إخراج: هيثم حقي

التغريبة الفلسطينية 2004 (دور رشدي) – المسلسل من اخراجه

عصي الدمع 2005 (دور سميح) – المسلسل من اخراجه

زيارة خاطفة والسلام 2006 – إخراج: رامي حنا

8 ملم ديجيتال 2008 (دور مدير الشركة) – اخراج : عمرو علي

أصوات خافتة 2009 دور كمال.. مع النجمة أمل عرفة

العراب – نادي الشرق 2015 نورس -من اخراجه

العراب – تحت الحزام 2016 نورس -من اخراجه

توجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينات، حيث قدم عدد كبير من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدد من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة متقدمة قدم مجموعة هامة من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية ومن أهم ما قدمه مسلسل الزير سالم والذي يُعد نقطة تحول في مسيرة هذا الفنان. كذلك الرباعية الأندلسية. وقد تم دبلجة مسلسله صلاح الدين الأيوبي وعرضه في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال، كذلك أبدع المخرج حاتم علي في التغريبة الفلسطينية العالق في الوجدان العربي، ثم مسلسل “عمر” الذي لاقى نجاحا مدهشا على صعيد الوطن العربي وغيرها من الدول

وأخرج علي العديد من المسلسلات التلفزيونية

مسلسل فارس في المدينة 1995.

مسلسل “سفر” 1998.

مسلسل مرايا 1998.

مسلسل مرايا 1999

مسلسل الفصول الأربعة 1999.

مسلسل فضاءات رمادية 1999.

مسلسل عائلتي وأنا 2000.

مسلسل الزير سالم 2000.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي 2001.

مسلسل صقر قريش 2002.

مسلسل “الفصول الأربعة 2” 2002.

مسلسل ربيع قرطبة 2003.

مسلسل أحلام كبيرة 2004.

مسلسل التغريبة الفلسطينية 2004

مسلسل ملوك الطوائف 2005.

مسلسل ندى الأيام 2006.

مسلسل الملك فاروق 2007.

مسلسل “صراع على الرمال 2008.

مسلسل “الغفران” 2011.

مسلسل “عمر” عرض في شهر رمضان عام 2012

مسلسل “قلم حمرة” 2014.

مسلسل “أوركيديا”، تم عرضه في شهر رمضان 2017.

مسلسل “حجر جهنم” 2017.

مسلسل “كأنة إمبارح” 2018