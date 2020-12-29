شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الوطن العربى ينعون المخرج السورى الراحل حاتم على بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استيقظ نجوم الوطن العربى، اليوم الثلاثاء على خبر مفاجىء وحزين وهو وفاة المخرج السورى حاتم على،عن عمر يناهز 58 عامًا، تاركاَ العديد من الأعمال المميزة وخاصة التاريخية التى اشتهر بها فى الدراما العربية، وعبرالفنانين عن صدمتهم الشديدة وحزنهم عبر حساباتهم المختلفة على السوشيال ميديا.

ونعت الفنانة نادين نجيم، المخرج حاتم على، قائلة:" من فترة اتذكرتك وكنت عم خبر أصدقائي عن تجربتي بالشغل معك وقديش انت مهضوم وقلبك طيب وبتحب شغلك كتير انصدمت بالخبر وزعلت من نص قلبي الله يرحمك برحمته الكبيرة"،

وكتبت الفنانة سيرين عبد النور، قائلة:" خبر محزن جدًا الله يرحمك"، وعبر الفنان باسم مغنيه عن حزنه الشديد لوفاة المخرج حاتم على،قائلا : 2020أخدت كل الحبايب وداعاً حاتم".



باسم مغنيه



سيرين عبد النور



نادين نجيم

وكتب الفنان عاصى الحلانى ، قائلا: "البقاء لله خسارة كبيرة رحيل فنان ومخرج كبير حاتم علي عرفتك كبير وخلوق وانساني إلى أبعد الحدود رحمك الله وغفر لك واسكنك فسيح جناته".

وغرد الفنان معتصم النهار، قائلا:" أستاذي، قدوتي ، أملي بما تبقى ، الرحمة لروحك، خسارة كبيرة، بكرت يا أستاذ، المخرج الكبير حاتم علي في ذمة الله"، فيما كتب الفنان عبد الله بوشهرى:" وفاة المخرج العربي الكبير #حاتم_علي مخرج الروائع الخالدة الزير سالم ثلاثية الاندلس التغريبة الفلسطينية عمر الله يرحمه ويغفر له".

وكتبت الفنانة ديما الجندى،:" يعني ما صار الا و السنة تختمها ببشاعة اسوأ خبر بسمعه بحياتي و تمنّيت يكون إشاعة البقاء لله المخرج الكبير و الاستاذ الصديق حاتم علي في ذمّة الله خسارة الله يرحمك يا رب و يجعل مثواك الجنّة إلى اللقاءعزائي الكبير لعائلته الكبيرة و الصغيرة الله يصبر قلوبكم".



ديما الجندى



عاصى الحلانى



معتصم النهار

وقالت الفنانة منة فضالى، "خبر صدمني وفاة المخرج السوري العظيم الاستاذ حاتم علي كان ليا الشرف اني اشتغلت معاك أهم وأجمل الأعمال لقلبي الملك فاروق ومش ناسية إيمانك بي كممثله كنت صديق واخ كنت فنان راقي وداعا صديقي الغالي هتوحشنا".

وكتبت الفنانة ماجى بوغصن، قائلة:" كتير بيزعّل خبر وفاة المخرج المبدع حاتم علي خسارة كبيرة وحقيقية الرحمة لروحه والصبر لعائلته ولكل أهل الفن بسوريا والعالم العربي".



منة فضالى و ماجى بوغصن

وقال الفنان ناصر القصبى:" فجعت صباح اليوم بخبر وفاة المخرج حاتم علي رحمه الله عليه جمعتنا أيام جميله كان يردد دائماً بشكل عفوي وصوت مسموع ياربي سامحني سامحه يارب وأغفر له بقدر ما أسعدنا بأعمال لاتزال محفورة في وجدان المشاهد العربي".



ناصر القصبى



ناصيف زيتون

بدأ حاتم على حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، بينما بدأ حاتم على مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية والشخصيات المعاصرة.

توجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينيات، وقدم عددا كبيرا من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدد من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة لاحقة قدم عددا كبيرا من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية ومن أهم ما قدمه مسلسل "الزير سالم" والذي يُعد نقطة تحول في مسيرته، وكذلك الرباعية الأندلسية، وقد دُبلج مسلسله "صلاح الدين الأيوبي" إلى عدد من اللغات وعُرض في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال وغيرها، وأيضاً "صقر قريش" عام 2002 و"ربيع قرطبة" 2003، و"ملوك الطوائف" عام 2005، و"الملك فاروق" عام 2007 ، و"عمر" عام 2012.

وقدم حاتم على عددًا من المسلسلات في الدراما المصرية حيث بدأها بـ"تحت الأرض" الذى خاص به أمير كرارة أولى بطولاته المطلقة في الدراما عام 2014، وبعدها أخرج مسلسل "حجر جهنم" بطولة إياد نصار وكندة علوش وشيرين رضا وأروى جودة، و"كأنه امبارح" بطولة رانيا يوسف وأحمد وفيق، وأخيراً "أهو دا اللى صار" بطولة روبى وأحمد داود ومحمد فراج.

وفي عالم المسرح كتب حاتم علي ثلاث مسرحيات بالتعاون مع المخرج المسرحي زيناتي قدسية بعنوان الحصار. كما كتب مسرحية "حكاية مسعود" التي أخرجها زيناتي قدسية لصالح فرقة القنيطرة. أما أعماله المسرحية التي كتبها فهي: "مات 3 مرات" عام 1996، و"البارحة- اليوم- وغدًا" عام 1998، و"أهل الهوى" عام 2003.