شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضربه معلم يسير بنسق تصاعدى ووفاة أنعام سالوسة نقطة تحول بالأحداث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مسلسل ضربه معلم للنجم محمد رجب حصد النجاح خلال الأسابيع الأخيرة، حيث شهدت حلقات العمل نسقاً تصاعدياً جعل الجمهور يتفاعل مع أحداثه، وهو ما جعل العمل يتصدر مؤشرات البحث بموقع جوجل خلال الأيام الماضية، خاصة وأن العمل يحمل الطابع الشعبى القريب من الجمهور، لما يتناوله من أمور يعيشها البسطاء فى الحارة.

ويعد مشهد وفاة أنعام سالوسة والدة البطل جابر - محمد رجب - نقطة تحول فى أحداث المسلسل، حيث لاقى المشهد تفاعلاً كبيراً من المتابيع نظراً للعلاقة القوية التى كانت تربطها بابنها فى الأحداث، وبعد ذلك زواج جابر من تباهى - رانيا فريد شوقى، حيث لاقت العلاقة بينهما قبولاً من المشاهدين، فى حين تشتغل الأحداث فى الجانب الآخر الذى يخض "الحاج شردى - رياض الخولى - وأزمة وصيته الذى كتبها وبها نصف ثروته لابنته، مما جعل ابنه منصور - محمد عز - يثور ويهدد أخته ووالدتها.

مسلسل ضربه معلم الحلقه 28 التى عرضت أمس الإثنين، شهدت إخبار الحاج شيردى زوجته زينة منصور أنه كتب لابنته ليلى نصف الميراث، لتعاتبه زوجته على ذلك، لأنه سيشعل النيران بين أبنائه، ويعلم شيردى أن وصيته التي كتبها تم تسريبها من مكتب محاميه ووصولها إلى ابنه منصور، الذى يعاتب والده ولكن الأخير يخبره أنه مصمم على هذه الوصية خوفاً على ابنته منه.

ضربة معلم

مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.