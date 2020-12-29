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شكرا لقرائتكم خبر عن إيما روبرتس تستقبل طفلها الأول فى لوس أنجلوس .. اعرف اسم المولود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت النجمة العالمية إيما روبرتس البالغة من العمر ( 29 عاما ) وصديقها جاريت هيدلوند البالغ من العمر ( 36 عاما ) طفلهما الأول، وهو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة مثل " جاست جيرد " و TMZ.
وأشار مصدر للمواقع أن إيما أنجبت طفلها يوم الأحد الماضى (27 ديسمبر) فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ، وبحسب ما ورد أن قرر الثنائى قرر تسمية ابنهما "رودس" .
ايما وصديقها
بدأت إيما وجاريت، المواعدة فى عام 2019 وعاشا قصة حب ساخنة، و جاء ارتباط الثنائى بعد أن أنهت إيما خطوبتها من إيفان بيترز .
يذكر أن آخر ظهور لإيما روبرتس كان الأسبوع الماضى و ذلك أثناء تسوقها و قيامها ببعض المهام فى لوس أنجلوس ، و بالرغم من أن فترة الحمل هى من أصعب الفترات التى تمر على النساء إلا أن النجمة الشهيرة ظهرت فى أبهى إطلالة و كأنها تسعى لتكون أيقونة أناقة بفترة الحمل .
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