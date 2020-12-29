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شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تحتفل بالكريسماس بإطلالة جريئة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها صورة جديدة أثناء الاحتفال بالكريسماس، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وظهرت رانيا يوسف فى الصورة بإطلالة جريئة بجوار شجرة الكريسماس.
رانيا يوسف
وقد تصدرت رانيا يوسف الأيام الماضية، محركات البحث، بسبب تصريحاتها الأخيرة عن تميز مؤخرتها بحسب قولها فى إحدى اللقاءات التليفزيونية، وهو ما دفع بعض رواد السوشيال ميديا لمهاجمتها بضراوة، بالإضافة إلى مهاجمة بعض الفنانين، حيث قال الفنان حسن يوسف "ما هو موقف نقابة الممثلين من تلك التصريحات؟" فيما أكد الفنان فاروق أنها تتعمد الإثارة، واكتفى طليقها ووالد بناتها المنتج محمد مختار بقوله مش عايز أعرف عنها حاجة.
وخرجت رانيا يوسف موضحة أن حديثها عن تميز مؤخرتها، ما هو إلا كلام عادى، خاصة أنها تشارك فى العديد من الحفلات والإيفنتات التى تتطلب أن تكون فساتينها مميزة ومختلفة عن المعتاد، لافتة إلى أن الحلقة ستوضح قصدها من موضوع مؤخرة الفنانات، مؤكدة أنها "مش فاضية" للكلام الفارغ، فهى مشغولة حاليًا بالعديد من الأعمال، فضلاً عن أنها مشغولة بتربية بناتها وعائلتها ومنزلها.
يشار إلى أن رانيا يوسف تشارك فى بطولة مسلسل "اللعبة 2" بطولة هشام ماجد وشيكو، المقرر عرضه على إحدى المنصات الفترة المقبلة، أشرف على كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التونى وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا.
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