شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تحتفل بالكريسماس بإطلالة جريئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها صورة جديدة أثناء الاحتفال بالكريسماس، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وظهرت رانيا يوسف فى الصورة بإطلالة جريئة بجوار شجرة الكريسماس.



رانيا يوسف

وقد تصدرت رانيا يوسف الأيام الماضية، محركات البحث، بسبب تصريحاتها الأخيرة عن تميز مؤخرتها بحسب قولها فى إحدى اللقاءات التليفزيونية، وهو ما دفع بعض رواد السوشيال ميديا لمهاجمتها بضراوة، بالإضافة إلى مهاجمة بعض الفنانين، حيث قال الفنان حسن يوسف "ما هو موقف نقابة الممثلين من تلك التصريحات؟" فيما أكد الفنان فاروق أنها تتعمد الإثارة، واكتفى طليقها ووالد بناتها المنتج محمد مختار بقوله مش عايز أعرف عنها حاجة.