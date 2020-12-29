شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يبدأ 2021 بطرح أغنية "فى الحفلة" عبر يوتيوب .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم محمد فؤاد أغنية سينجل جديدة بعنوان "في الحفلة" عبر قناتة الرسمية "يوتيوب"، من كلمات دبل زوكش، وألحان علاء فيتى، وتعتبر الأغنية لون جديد ومختلف غير أعمال فؤاد السابقة وهى أولى أغنية في 2021.

وكان فؤاد قد طرح كليب أغنيته الجديدة "شكوى إلى الله" بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الغنائية، تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى الماضى، من كلماته وألحانه، توزيع كريم عبد الوهاب، كلارنيت محمد فوزى، ومن إخراج كريم مسلم.

كما يستعد فؤاد لطرح ألبومه الجديد الذى تعطل إصداره لسنوات طويلة، مما عرضه لتسريب عدد كبير من أغنياته، لكن فؤاد وعد جمهوره بتقديم أغنيات جديدة غير التى تم تسريبها، وينتظر فؤاد طرح الألبوم لتصوير إحدى أغنياته على طريقة فيديو كليب.

يذكر أن آخر أعمال محمد فؤاد كليب "مراكب النجاة" وهى الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية مراكب النجاة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أداء الغناء لمحمد فؤاد والتعليق الصوتي للفنان القدير أحمد فؤاد سليم، وجاء فى كلمات الأغنية "الغربة مُره أوي وصعبة و ع البر ليك 100 ألف طريق، والبحر غدار مش لعبة وإزاي غريق هينجّي غريق، ومفيش صعب طول ما أنت وسط أهلك وخليك مؤمن بحلمك ولو هتسافر سافر بأمان .. يا راسم حلم مش محسوب".