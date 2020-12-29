شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الميرغنى يهنئ أوس أوس بعيد ميلاده: كل سنة وأنت أطيب خلق الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان حمدى الميرغنى، صديقه الفنان محمد أسامة الشهير بأوس أوس، بمناسبة عيد ميلاده، متمنيا له المزيد من السعادة و النجاح، وكتب حمدى الميرغنى، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا:" كل سنة وانت أطيب خلق الله كل سنة وأنت الجدع أبو قلب أبيض كل سنة وأنت صاحبي وأخويا وتوأمى يارب تبقي سنة سعيدة عليك ياخويا".



حمدى الميرغنى و اوس اوس

ويصور حمدى الميرغنى، حالياً فيلم "ماما حامل" للنجمة ليلى علوى، التى تعود به للسينما بعد فترة غياب دامت لـ 4 سنوات، ويشارك فى البطولة بيومى فؤاد، محمد ثروت، نانسى صلاح، هدى المفتى والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.

وينتظرالميرغنى عرض فيلم "ديدو" للنجم كريم فهمى فى السينمات، ويشارك فى بطولته كل من أحمد فتحى وهدى المفتى، ويظهر عدد من ضيوف الشرف منهم حمادة هلال وشيكو إخراج عمرو صلاح تأليف كريم فهمى.