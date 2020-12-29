محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعلنت سمر أبو شقة زوجة المطرب تامر عاشور إصابتها بفيروس كورونا. وكتبت "سمر" عبر حسابها بموقع "إنستجرام":"الحمد لله على كل حال، إيجابي كورونا، يارب تعدي دعواتكم". وعلّقت "سمر" على المنشور: "ادعولي". وكانت سمر أبو شقة زوجة تامر عاشور كشفت عن طلبها الطلاق، من خلال عدة أسئلة طرحها عليها متابعيها، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

كانت هذه تفاصيل خبر "ادعولي".. زوجة تامر عاشور تعلن إصابتها بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.