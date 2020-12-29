خاص| أشرف زكي يكشف سبب وفاة حاتم علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خبر وفاة المخرج السوري المقيم في مصر حاتم علي عن عمر ناهز 58 عاما.
وأوضح زكي لـ"الخليج 365"، أنه تحدث هاتفيا مع الفنان السوري جمال سليمان والذي أكد له خبر وفاة حاتم علي، مضيفا: "سيتم إخبارنا في وقت قادم بمراسم تشييع الجثمان وتقديم واجب العزاء".
وحول سبب وفاة المخرج حاتم علي؛ قال زكي: "جمال سليمان أخبرني أن حاتم علي لم يكن يعاني من أية أمراض، وعلى الأرجح سبب الوفاة أزمة قلبية مفاجئة".
المخرج السوري حاتم علي من مواليد 2 يونيو عام 1962، وآخر أعماله مسلسل "أهو ده اللي صار" للنجمة روبي في عام 2019.
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