كارول سماحة تطرح كليب "كل عيد وأنت بخير حبيبي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: طرحت المطربة اللبنانية كارول سماحة، كليب أغنية "كل عيد وأنت بخير حبيبي"، على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب". ونشرت كارول بوستر الكليب عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلّقت: "حصريا على قناتي، شاهدوا فيديو كليب الجديد (كل عيد وأنت بخير حبيبي) من ألبومي الجديد". وكانت الفنانة كارول سماحة طرحت أغنيتها الجديدة "سانتا" من ألبوم "كريسماس كارول"، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب"، من كلمات كارول سماحة وتوزيع إليو كلاسي.

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