هاني شاكر وأحمد سعد ضيفا أولى حلقات "ليلة الخميس" على "MBC مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تنطلق أولى حلقات برنامج "ليلة الخميس" مع الإعلامية ياسمين عز، في تمام الحادية عشر مساء يوم الخميس على شاشة "MBC مصر".

يستضيف برنامج "ليلة الخميس" في حلقته الأولى الفنان الكبير هاني شاكر، والنجم أحمد سعد، ويتخلل الحلقة مجموعة مختارة من الأغاني المميزة احتفالا ببداية العام الجديد.

برنامج "ليلة الخميس" يجمع نخبة من النجوم في حوارات ومناقشات جريئة تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه في سهرات أسبوعية.

يُعرض برنامج "ليلة الخميس" على "MBC مصر" كل خميس الساعة 11:00 مساءً، وتُعرض الحلقة الأولى يوم الخميس 31 ديسمبر 2020.