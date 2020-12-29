ريم مصطفى تغني مع شقيقاتها "أخواتي" على الهواء (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

فاجأت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، ضيفتها النجمة ريم مصطفى، باستضافة شقيقاتها الفتيات خلال حلقة برنامجها "صاحبة السعادة" عبر فضائية "dmc".

وعقب ذلك؛ قالت "ريم" التي بدأت الفكرة وهي في نوبة ضحك: "كسوف أخواتي مضحكني"، لترد إسعاد يونس: "كسوفهم إيه! أنا كنت فاكرة إني عاملة مفاجأة وجايبة أخواتها وبتاع، دخلنا نطبخ البامية لقيتهم خلصوا الأكل كله".

وأثناء تقديمها للجمهور شقيقاتها؛ غنّت ريم مصطفى والثلاثي "أمنة، فاطمة، لينا" مهرجان "أخواتي" على الهواء، لافتة إلى أنهن 5 شقيقات ولكن الخامسة غابت عن اللقاء من أجل دراسة ابنتها "فرح"، موضحة أن شقيقتها "فاطمة حامل".

آخر أعمال ريم مصطفى مسلسل "شديد الخطورة"، ‏الذى عُرض مؤخرا على منصة watch it، وشارك في بطولته أحمد العوضي، رياض الخولي، هادي الجيار، محمود حجازي، حسني شتا، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.