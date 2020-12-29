آخر أعماله مع روبي وأخرج هذا المسلسل لأمير كرارة.. 12 معلومة عن حاتم علي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

توفي صباح اليوم الثلاثاء، 29 ديسمبر، المخرج السوري الكبير حاتم علي، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

أعلن خبر وفاة حاتم علي، السيناريست عبد الرحيم كمال، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. وداعا صديقي وحبيبي الأستاذ حاتم علي المخرج الكبير المهذب الراقي.. في أمان الله ورحمته حبيبي.. من أحزن الأخبار والله ربنا يُقبل عليك بفضله ورضاه".

"الخليج 365" يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن المخرج السوري حاتم علي:

- من مواليد 2 يونيو 1962.

- درس الفلسفة ثم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرج منه عام 1986.

- كتب فيلمه الأول "آخر الليل" عام 1996، الحائز على ذهبية مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون.

- عمل ممثلا في العديد من المسلسلات بسوريا، ثم اتجه للإخراج في منتصف التسعينيات.

- قدّم العديد من المسلسلات كمخرج، وتعتبر أعمال علامات في تاريخ التليفزيون السوري والعربي.

- من أشهر مسلسلات حاتم علي: "فارس في المدينة" 1997، "مرايا" 1998 - 1999، "الفصول الأربعة" 1999 - 2002، "الزير سالم" 2000، صلاح الدين الأيوبي" 2001، "الثلاثية الأندلسية" 2002-2005، "التغريبة الفلسطينية" 2004، "أحلام كبيرة" 2004، "عصي الدمع 2005، "الملك فاروق" 2007، "صراع على الرمال" 2008، وغيرها.

- في عام 2011، أخرج مسلسل "عمر"، وهو أضخم إنتاج تليفزيوني عربي.

- منذ هذا المسلسل واتجه للعمل في مصر، وقدّم مسلسلات منها: "تحت الأرض" لأمير كرارة ودينا الشربيني، "حجر جهنم" لكندة علوش وشيرين رضا وإياد نصار، "كأنه امبارح" لرانيا يوسف وأحمد وفيق.

- أنجز ثلاثة أفلام روائية طويلة: "العشاق" 2005، "سيلينا" 2009، و"الليل الطويل" 2009 الحائز على جائزة ثور تاورمينا الذهبي وجائزة النقاد الكبرى في أوسيان سيني فان في الهند، وله فيلم روائي قصير" شغف" 2005 إنتاج المؤسسة العامة للسينما.

- أشرف على إنتاج مسلسلات للتليفزيون عبر تأسيسه شركة صورة للإنتاج الفني، ومنها: "مطلوب رجال" 2010، و"المنتقم" 2012".

- متزوج من الكاتبة دلع الرحبي ولديهم ولدان "عمرو، وغزل".

- آخر أعماله مسلسل "أهو ده اللي صار" لروبي وأحمد داوود ومحمد فراج عام 2019.