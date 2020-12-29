وفاة المخرج السوري حاتم علي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: توفي صباح اليوم الثلاثاء، 29 ديسمبر، المخرج السوري الكبير حاتم علي. أعلن الخبر السيناريست عبد الرحيم كمال، ونشر صورة له مع حاتم علي عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. وداعا صديقي وحبيبي الأستاذ حاتم علي المخرج الكبير المهذب الراقي.. في أمان الله ورحمته حبيبي.. من أحزن الأخبار والله ربنا يُقبل عليك بفضله ورضاه". من أشهر أعمال المخرج حاتم علي مسلسلات "أهو دا اللي صار"، "كأنه إمبارح"، "أهل الغرام"، "تحت الأرض"، "حجر جهنم".

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