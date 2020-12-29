خبير أبراج: نجم كبير يواجه أزمة صحية في 2021 (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال خبير الأبراج محمد فرعون، إنه يتوقع تعرض النجم الكبير محمد منير لأزمة صحية في 2021.

أضاف فرعون، خلال حواره ببرنامج "حلو الكلام" عبر فضائية "صدى البلد": "بقول لمطربنا الكبير محمد منير خلي بالك من صحتك جامد جدا، وأنا سبق وقلت له الكلام ده على 2020، وبالفعل تعرض لأزمة صحية، فلازم يخلي باله كويس".

تابع أن حظوظ الفنان ياسر جلال كبيرة للغاية في العام المقبل، ونفس الأمر بالنسبة للفنان أمير كرارة، وكذلك النجمة منى زكي، والفنانة مي عز الدين، وأيضا الممثلة ياسمين صبري.

ولفت إلى أن حظوظ النجم عمرو دياب لن تكون كبيرة في العام الجديد 2021.