"ادعولي يا رب أبقى كويسة".. رانيا محمود ياسين تتعرض لأزمة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن تعرضها لأزمة صحية، لافتة إلى أن "أسبوع تكريمات والدها النجم الكبير الراحل محمود ياسين، كان أسبوعا مميزا، ولكنه مؤلم للغاية كذلك".

ونشرت "رانيا" صورا لها من تكريمات والدها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "أسبوع التكريمات كان أسبوع مميز، وأكيد أسعدنا بس كان مؤلم للغاية، يمكن من ساعتها وأنا عيانة من القولون وارتجاع في المرئ، ادعولي يا رب أبقى كويسة، رحم الله أبي الغالي وأسكنه فسيح جناته".

وأقيم على خشبة المسرح القومي التابع للبيت الفنى للمسرح، قبل 10 أيام، حفل تأبين النجم الكبير الراحل محمود ياسين، وشهد الحفل دخول ابنته الفنانة رانيا محمود ياسين في نوبة بكاء أثناء تسلمها وشقيقها الفنان عمرو محمود ياسين، تكريم والدهما من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وتوفي الفنان الكبير محمود ياسين، في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا من خلفه إرثا فنيا كبيرا.