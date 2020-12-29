راندا البحيري تتألق في أحدث جلسة تصويرية بعدسة أحمد حجاج

تألقت الفنانة راندا البحيري في أحدث جلسة تصويرية خضعت لها، وذلك لوداع عام 2020 وذلك بعدسة المصور أحمد حجاج، ماكياچ وشعر مينا عجايبي، تنظيم جلسة التصوير ريهام البارودي.

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حازت الصور على إعجاب جمهور راندا البحيري، الذي عبّر عن إشادته بإطلالتها قبل بداية العام

الجديد.

من ناحية أخرى انتهت الفنانة راندا البحيرى من تصوير عدد كبير من مشاهدها ضمن أحداث فيلم "باركود 615"، حيث تقدم من خلاله دور أكشن لم تقدمه قبل ذلك في أعمالها الفنية، خصوصًا أن الفيلم يتضمن بعض الأحداث الغامضة، وفيها صراع

بين الأبطال.

إضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين الفنان محمد عز وطارق صبرى، الفيلم يشارك فى بطولته كل من محمد عز وطارق صبرى وسامية طرابلسى وأحمد عزمى وهاجر الشرنوبى وإبرام سمير وأحمد إمام، قصة وحوار أحمد أنور ومحمود جامايكا وأحمد شفيق، سيناريو وإخراج مينا سويحة.

يذكر أن آخر أعمال راندا البحيرى مسلسل "الأخ الكبير"، وهو مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج إسماعيل فاروق.