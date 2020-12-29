"ليلة روك على النيل" مع فرق 404 وGeno Side بساقية الصاوي

تنظم ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل "ليلة روك على النيل" يوم السبت المقبل الموافق 2 يناير على مسرح النهر، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساءً. اقرأ ايضًا// "نظرية النيش" أول أحداث الساقية فى 2020 ومن المقرر أن يقدم الفريق خلال الحفلة مجموعة من فقراته الموسيقية كل من فريقى "404" و "Geno Side". و "Geno Side". يقدم فريق 404 كلاسيكيات من الروك العالمى لأكبر الفرق مثل كوين و بيتليز وايروسميث وغيرهم. أما فريق فيعيد "جينو سايد" يعيد تقديم أغنيات فريق System Of A Down تأسس فى يوليو 2019 على يد أحمد بسيونى عازف الدرامز وإسماعيل مرسى على الجيتار وكريم وسيم على الباص جيتار ومازن وليد مغنى الفريق. يهدف "جينو سايد" لإحياء أغانى SOAD برؤية مختلفة. بسيونى عازف الدرامز وإسماعيل مرسى على الجيتار وكريم وسيم على الباص جيتار ومازن وليد مغنى الفريق. يهدف "جينو سايد" لإحياء أغانى SOAD برؤية مختلفة. جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ 25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.

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