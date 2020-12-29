(صور) روجينا تحتفل بعيد ميلاد زوجها على طريقتها الخاصة

احتفلت الفنانة روجينا بعيد ميلاد زوجها الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على طريقتها الخاصة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

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كتبت روجينا عبر حسابها قائلة: "كل سنة وأنت بصحة وسعادة.. يا

عمررررررررررررى، كل سنة وأنت حبيب العمر، رفيق الرحلة، السند والأمان، كبير العائلة أبو البنات.. كل سنة وأنت حبيبى.. كل سنة وأنت دايمًا فى قلبى".

يذكر أن الدكتور أشرف زكي تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية

قسم تمثيل وإخراج. بدأ حياته الفنية كممثل من خلال المسلسلات التلفزيونية، من خلال مسلسلات مثل (خالتي صفية والدير، جمهورية زفتى، أم كلثوم".

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شارك في عدد من الأفلام السينمائية بأدوار صغيرة في أفلام، مثل (عيال حبيبة، الوتر، الرجل الغامض بسلامته).

ومن أهم أعماله كمخرج مسرحي (ضحك ولعب ومزيكا، عائلة الفك المفترس، كحيون ربح المليون، تزوج من الممثلة (روجينا) وأنجبا ابنتان.