تحذرات جديدة لرامز جلال وتهديدات بمنع ظهوره في رمضان (تفاصيل)

تصدر رامز جلال محرك البحث جوجل للمرة الثانية بعد تجديد تحذيره من قبل الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، حال تقديمه لأي برنامج بشهر رمضان الكريم، موضحًا أن النقابة ستتخذ ضده الإجراءات القانونية في حال ظهوره كمقدم برامج، لأنه لم يتقدم للحصول على تصريح مزاولة المهنة من النقابة.

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وتابع سعدة في تصريحات صحفية أن رامز جلال بتقديم برنامجه يخترق قانون نقابة الإعلاميين، والذي يحظر ممارسة العمل الإعلامي دون الحصول على عضوية النقابة أو تصريح مزاولة للمهنة، وذلك وفقًا لنص المادتين 2،19 من القانون، موجهًا رسالة شديدة اللهجة له قائلًأ فيها:"أي ظهور لرامز جلال في أي برنامج مقالب خلال شهر رمضان دون الحصول على تصريح مزاولة المهنة سنتخذ الإجراءات القانونية ضده، وتحديدا أنه مقدم برنامج".

تهديد ببلاغ للنيابة العامة ضد رامز

جلال:ينتحل صفة إعلامي

وأكد أن رامز لم يتقدم حتى الآن بطلب تصريح لمزاولة المهنة، بالرغم من صدور قرار النقابة في إبريل الماضي -بشهر رمضان- يفيد منع ظهوره بوسائل الإعلام لحين تقنين أوضاعه، وبلجهة التهديد قال:"إذا خرج رامز ببرنامج المقالب الخاص به في شهر رمضان المقبل دون تقنين وضعه في نقابة الإعلاميين فسيتم تحرير محاضر رسمية وستتقدم النقابة ببلاغ للنيابة العامة ضده بتهمة انتحال صفة إعلامي".

احترام ميثاق الشرف الإعلامي

وأضاف نقيب الإعلاميين، في حال حصول رامز جلال على تصريح، فلن تكتفي النقابة بذلك بل لابد أن تتأكد من التزامه بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وسيخضع كأي عضو للتحقيق حال مخالفته لقواعد وضوابط المهنة.

وتابع إلى أنه إذا كانت البرامج تسخر من الضيوف وتراوغ

عليهم فهذا أمر مرفوض، متابعا: "أما إذا كانت بعض البرامج للتشكيك والترفيه على المشاهدين فهذا مقبول، ولكن لابد أن يحصل مقدمها على تصريح مزاولة المهنة، نتمنى أن تقدم الشاشات إعلاما هادفا وبرامج متنوعة في شهر رمضان الكريم".

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رسالة لـ Mbc

يذكر أن النقابة قد أخطرت قناة mbc مصر، بقرار منع ظهور رامز جلال بسبب المخالفات التي تم رصدها ببرنامج المقالب الأخير "رامز مجنون رسمي"، والذي بثته القناة برمضان 2020، وأهابت النقابة بقنوات MBC بمراعاة مشاعر المواطنين وقدسية الشهر الكريم، كما أهابت بضيوف البرنامج بالبعد عن مثل هذه البرامج لما في ذلك من الحط من شأنهم كونهم نجوما كلا في مجال تخصصه.

تحذير الأعلى للإعلام

وفي نفس السياق توعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قبل أيام، متمثلًا في رئيسه كرم جبر، بالبحث فيما ورد بقانون المجلس ولائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات لتطبيق ما ورد بها، على برامج المقالب التي تهين الضيوف، وحذر من تلك البرامج تقوم بالسخرية من أي فنان، مطالبا الفنانين بالابتعاد عن المشاركة في هذه البرامج، التي تحط من قدرهم.