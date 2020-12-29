(تفاصيل) زيارة حكيم لعدوية في منزله

نشر المطرب حكيم مقطع فيديو يجمعه بالفنان أحمد عدوية أثناء زيارته له في منزله، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

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وظهر خلال الفيديو حكيم وعدوية يقومان بغناء أغنية "عجيب ياواد يابنج" للأخير، بينما علق حكيم قائلًا : "أستاذي الي لسه بتعلم منه لحد النهارده

اتشرفت بوجودي معاه واطمنت عليه وهيفضل عدويه قيمة وقامة كبيرة في الفن الشعبي".

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وتابع حديثه قائلًا : "وانا كنت قاعد جنبه باخد الدرس ربنا يديك الصحة ويطولنا في عمرك يا احسن فنان في الدنيا".

يشار إلى أن يعتبر "عدوية" من أهم المغنيين الشعبيين في فترة السبعينات،

وقد كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، فيعتبر الأب الروحي لمن جاءوا بعده مثل حكيم، قام أيضاً بالاشتراك في أفلام عديدة انتجت في هذه الفترة.

الكثير ممن يعتبرون من عمالقة الموسيقى العربية في زمنه قد مدحوا صوته مثل محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ بل وقد وصل الأمر أنه في إحدى الحفلات الخاصة غنى عبد الحليم حافظ أغنية عدوية "السح الدح إمبو" وغنى عدوية أغنية عبد الحليم حافظ "خسارة خسارة".