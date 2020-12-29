"نظرية النيش" أول أحداث الساقية فى 2020

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي اسكتش كوميدي، وذلك مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 1 يناير، على خشبة مسرح النهر بعنوان "نظرية النيش" فى تمام الساعة الرابعة عصرًا.

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ومن المقرر أن يقدم الاسكتش الكوميدي محمد المشد مع عرائسه فلتة وستو

حسنات.



يشار إلى أن محمد المشد كاتب روائي وإعلامى صدرت له روايات (أحببتُ لاجِئة- بطلة كل حكاياتي- عرفتُ الله بِحُبِك)، كما قدم العديد من البرامج التليفزيونية لعدة فضائيات عربية مثل ( برنامج عيد للأطفال - برنامج حبات

اللؤلؤ- برنامج بلاد الكنانة ).



بالإضافة إلى ذلك قام محمد المشد بكتابة وإخراج عدة أفلام تليفزيونية منها (بالعكس- بدون أعذار - جزيرة الورد - انتحار ممتع).



جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ 25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.