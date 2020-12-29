(صور).. حماقي يكشف كواليس حفله في دبي ومصير ألبومه الجديد

أعرب المطرب محمد حماقي عن سعادته بلقاء جمهوره الخليجي بحفله الناجح الذي أقيم ضمن مهرجان دبي للتسوق بعد غياب عام تقريبًا، الذي توافق مع احتفاالات الكريسماس.

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صرح حماقي خلال لقائه ببرنامج "تريندينج" على mbc4 بأنه يتمنى عودة الحياة الطبيعية بشكل كامل بعد انتهاء أزمة كورونا التي فرضت إجراءات احترازية وتقليلًا لأعداد الجمهور من أجل تحقيق التباعد المطلوب.

ظهر حماقي متحمسًا لإحياء أولى حفلاته في ظل التباعد الاجتماعي واستقبله الجمهور على المقاعد والمدرجات بعاصفة من التصفيق وهتافات الترحيب.

وخلال الحفل تمني حماقي للجمهور في العام الجديد السعادة وانتهاء أزمة ومشاكل ٢٠٢٠ وأشعل الأجواء بعدد

كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني، منها "نفسي أبقى جنبه"، "أجمل يوم"، "يزلزل"، "قدام الناس"، "جري ايه"، "أحلى حاجة فيكي"، "ليه بيلموني"، "من قلبي بغني"، "من البداية"، و"واحدة واحدة".. وغيرها مما قدمه تلبية لرغبات الجمهور.

وصرح حماقي لـ"تريندينج" بأن عام ٢٠٢٠ شهد العديد من الارتباك في خطط العمل لديه حتى على المدى القريب، وأن كوفيد 19 تسبب في حالة من القلق للناس، واأن لديه أصدقاء كثيرون فقدوا بعض ذويهم بسببه.

وأكد حماقي أنه قام بتأجيل إطلاق ألبومه الجديد لصيف ٢٠٢١ كي لا

يضيع مجهود صُنّاع الألبوم بسبب حالة الارتباك التي فرضها "كورونا".

وأضاف، أن عدد أغاني الألبوم الجديد لن تكون ٢٠ مثل ألبومه الأخير "كل يوم من ده"، حيث من المقرر ألا تزيد على ١٢ أو ١٥ أغنية فقط.

ونفى حماقي تقديمه لأغانٍ بلهجة غير المصرية لأن أغانيه يقدمها دائمًا بإحساس نابع من قلبه، وأنه لن يقدم أغنية بصدق كبير إذا كان تركيزه في التفكير في طريقة النطق الصحيح لكلماتها إذا كانت بلهجة غير لهجته .

على جانب آخر يستعد حماقي في رأس السنة بمفاجأة لم يكشف عن تفاصيلها، حيث يستقبل العام الجديد ٢٠٢١ من حضن الأهرامات بمنطقة الصوت والضوء بحدث عالمي.

ورغم عدم إطلاق حماقي لأي ألبومات في ٢٠٢٠ سوى أغنية واحدة فقط وهي "هو ده حبيبي"، إلا أنه تصدر المركز الثاني بعد النجم عمرو دياب، ضمن المطربين الأكثر استماعًا على موقع أنغامي.