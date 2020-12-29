بالفيديو – حالة كريم فهمي الصحية باتت مستقرة ويحذر

متابعة بتجـــــــــــرد: طمأن الفنان كريم فهمي في تسجيل صوتي جمهوره على صحته بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى كونه ملتزمًا بالبروتوكول العلاجي الخاص بالفيروس وملازمًا للمنزل في فترة العزل التي يقضيها حاليًا.

وأضاف في برنامج The Insider بالعربي، أن حالته مستقرة، محذراً أن الإصابة بفيروس كورونا ليست سهلة، وأن الأعراض تختلف من شخص لآخر، قائلا إن أعراضه كانت تكسيراً في الجسم واحتقاناً في الزور وسعال.

وأوضح فهمي أنه على المصابين ألاّ يخافوا ولكن عليهم الالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتوكول العلاجي، وأكد أنه الوحيد المصاب في عائلته وأنهم جميعًا بخير.

كان كريم فهمي قد أعلن إصابته عبر خاصية اقصص المصورة الملحقة بحسابه على “إنستغرام” قائلاً: “إيجابي كورونا، الحمد لله”.

يذكر أن كريم فهمي ينشغل حاليًا في تصوير فيلم “جارة القمر”، الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، حيث تجمع قصة حب بين ياسمين رئيس “ليلى” وكريم فهمي “شادي”، رغم الفارق الاجتماعي بينهما، خاصة أنها تنتمي إلى أسرة متوسطة، وتتوالى الأحداث حيث يتعرضان للعديد من المواقف.

ويشارك في بطولة الفيلم، مع كريم فهمي وياسمين رئيس كل من، سوسن بدر، وبيومي فؤاد، ومحمد الشرنوبي.