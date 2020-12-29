بالفيديو – تنورة نيللي كريم القصيرة تثير الانتقادات

متابعة بتجــــــــــرد: تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة المصرية نيللي كريم لفت أنظار عدد كبير من المتابعين. وبدا أنه تم تسجيله لها أثناء وجودها في صالون مزين الشعر. وأثار شعرها الاهتمام بكثافته وجماله بحسب ما أشارت إليه العديد من التعليقات.

وفي المقابل ركزت أخرى على تنورتها التي بدت قصيرة جداً. وعرضها هذا للانتقادات حيث أعرب بعضهم عن استغرابهم ارتداءها إياها.

ويشار إلى أن طليق الفنانة هاني أبو النجا نفى، في تصريح أدلى به في وقت سابق لبرنامج ET بالعربي، وجود أي خلافات بينهما، مشيراً إلى أن علاقتهما جيدة بسبب الأبناء.

وأضاف أن نيللي وابنتيه سيقضين الإجازة في الجونة، مع الإشارة إلى ضرورة وجود قانون يجرم تدخل بعض الأشخاص في حياة المشاهير على مواقع التواصل.

وتابع أن الممثلة أم رائعة وأن علاقتها بأولادها جيدة كما وجه في الختام رسالة لمروجي الشائعات جاء فيها: “في النهاية بقول أم بناتي خط أحمر”. وهو ما أثار استغراب الكثيرين خصوصاً أنه تم في أوقات سابقة الحديث عن خلاف كبير بينهما.